صندوق التنمية السياحي يُطلق الشراكة مع فنادق ومنتجعات كاريزما العالمية

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بين صندوق التنمية السياحي وشركة فنادق ومنتجات كاريزما العالمية في وقت يشهد فيه قطاع السياحة والضيافة في المملكة نمواً كبيراً، بما يقدمه من فرص استثمارية واعدة، تعكس تلك الفرص ما حققته المملكة لأحد مستهدفات السياحة لعام 2030 المتمثل باستقبال 100 مليون زائر سنوياً، وهو ما تحقق في عام 2023 -أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد- مما أدى إلى تحديد مستهدف جديد باستقبال 150 مليون زائر إلى المملكة بحلول عام 2030.