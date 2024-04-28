قو للاتصالات تحصل على أعلى تصنيف لخدمات الحوسبة السحابية

حصلت شركة قو للاتصالات على خدمة الحوسبة السحابية تصنيف الفئة (ج) من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والذي يعد أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية، مما يؤكد أن سحابة قو قد حققت جميع ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، مما يوفر فضاء سيبراني ومساحة آمنة لمشتركي خدمات الحوسبة السحابية وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع متطلبات إدارة مخاطر الأمن السيبراني.
وتعليقاً على هذا التصنيف أكدت إدارة الشركة التزامها الدائم بالابتكار وتقديم أفضل الحلول التقنية المتاحة التي تدعم التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، كما يعكس هذا الاعتماد ثقة الهيئة في الشركة لتوفير حلول سحابية آمنة. تؤكد شركة قو للاتصالات التزامها بتقديم خدمات تتسم بأعلى مستويات الأمان والجودة، لكي يضعها في مقدمة الشركات القادرة على تلبية احتياجات القطاعات التجارية والحكومية بكفاءة وأمان عاليين.
يأتي التصنيف بمثابة إنجازا إستراتيجياً يسهم في تحقيق متطلبات التحول الرقمي وتناغمها مع رؤية المملكة 2030، وذلك بتقديم خدمات آمنة وموثوقة بأعلى معايير الجودة والخصوصية، وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشركة لتطوير منتجات جديدة تواكب متطلبات السوق السعودي والاستمرار في تحقيق استراتيجية الشركة بطموح عالٍ للوصول لخدمات رقمية وعصرية تتماشى مع تطلعاتنا ورؤيتنا وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في تقديم الخدمات السحابية الآمنة والموثوقة في المملكة العربية السعودية.
تتميز "سحابة قو" بأنها سحابة محلية ومقرها المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أنها تقنيات عالمية تم توطينها في السوق السعودي بناءً على متطلبات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أنها سهلة الاستخدام وقد خضعت لجميع اختبارات الجودة للمعايير العالمية والمطلوبة بالإضافة لكونها متوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة، مما يؤهل شركة قو للاتصالات بالتعامل مع مختلف القطاعات كقطاع الأفراد والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي والقطاع الحكومي.