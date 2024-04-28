قو للاتصالات تحصل على أعلى تصنيف لخدمات الحوسبة السحابية

تتميز "سحابة قو" بأنها سحابة محلية ومقرها المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أنها تقنيات عالمية تم توطينها في السوق السعودي بناءً على متطلبات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أنها سهلة الاستخدام وقد خضعت لجميع اختبارات الجودة للمعايير العالمية والمطلوبة بالإضافة لكونها متوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة، مما يؤهل شركة قو للاتصالات بالتعامل مع مختلف القطاعات كقطاع الأفراد والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي والقطاع الحكومي.