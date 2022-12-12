"وزارة الحج" تفوز بالمركز الثاني في أحد مسارات "الجائزة الوطنية للعمل التطوعي"

حصلت وزارة الحج والعمرة على المركز الثاني، ضمن مسار تنظيم العمل التطوعي، في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، التي تقيمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت مظلة برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وكرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزارة الحج والعمرة بالجائزة نظير تميُّزها في تقديم العمل التطوعي المنظَّم والفاعل لخدمة ضيوف الرحمن من الزوَّار والحجاج والمعتمرين، وتيسير أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة بشكل عام من خلال إدارة الحشود، وتنظيم دخول وخروج ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والجهود المبذولة ضمن مبادرة الوزارة "كُنْ عونًا" بشكل خاص.
وتسلَّم الجائزة كل من: المشرف العام للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة فايز العمري، ومدير إدارة التطوع والتمكين المجتمعي بالوزارة عبدالله الحربي، نظير جهود الإدارة في خدمة ضيوف الرحمن، وتميُّزها في تنظيم أكبر تجمُّع تطوعي داخل المشاعر المقدسة في موسم حج 1443هـ، من خلال تقديم نحو 277 ألف ساعة تطوعية من أكثر من 3 آلاف متطوع من أبناء وبنات السعودية والمقيمين على أرضها، ضمن مسارات متنوعة للعمل التطوعي، شملت: الاستقبال والترحيب، وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية، والترجمة والإرشاد، ومساعدة كبار السن، والحد من الهدر الغذائي.
ويأتي الفوز بالجائزة استمرارًا للتميز الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدَّمة للحجاج والمعتمرين من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية كافة.
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تستهدف من خلال برامجها التطوعية تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحفيز الشباب، ودعمهم، وإتاحة الفرص التطوعية لهم؛ ليتمكنوا من توظيف خبراتهم ومهاراتهم؛ ليكونوا عونًا لضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.