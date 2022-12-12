"وزارة الحج" تفوز بالمركز الثاني في أحد مسارات "الجائزة الوطنية للعمل التطوعي"

وتسلَّم الجائزة كل من: المشرف العام للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة فايز العمري، ومدير إدارة التطوع والتمكين المجتمعي بالوزارة عبدالله الحربي، نظير جهود الإدارة في خدمة ضيوف الرحمن، وتميُّزها في تنظيم أكبر تجمُّع تطوعي داخل المشاعر المقدسة في موسم حج 1443هـ، من خلال تقديم نحو 277 ألف ساعة تطوعية من أكثر من 3 آلاف متطوع من أبناء وبنات السعودية والمقيمين على أرضها، ضمن مسارات متنوعة للعمل التطوعي، شملت: الاستقبال والترحيب، وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية، والترجمة والإرشاد، ومساعدة كبار السن، والحد من الهدر الغذائي.