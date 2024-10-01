"هيئة التراث" تتيح لزوار "كتاب الرياض" مشاهدةَ قطع أثرية لقرية الفاو تعود لآلاف السنين

وقرية الفاو الأثرية كانت عاصمة مملكة كندة لعدة قرون، وتاريخها يمتدّ من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي، وطبقًا لموقع متحف كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، تمتدّ قرية "الفاو" لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات من الشمال إلى الجنوب، ونحو كيلومترين من الشرق إلى الغرب، وتحتوي على منطقتين رئيستين: الأولى هي المنطقة السكنية وبها المنازل والمستودعات والساحات وقنوات المياه والسوقان الداخلي والخارجي، والثانية منطقة المعابد والمقابر بأنواعها المختلفة. وتعطي المكوناتُ المعمارية للمدينة تصورًا لنسق بناء المدينة العربية في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وقد أدرجت منظمةُ اليونسكو موقعَ المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثريَّة على لائحتها لمواقع التراث العالمي في 27 يوليو 2024.