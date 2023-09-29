بالصور.. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُقيم ورشة عمل حول معرض الرياض إكسبو 2030

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن اقتصاد المملكة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين، في حين تضاعفت إيراداتها الحكومية غير النفطية، مضيفة أن المملكة حققت أعلى معدل توظيف في تاريخها، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفعت نسب تملكها لعددٍ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أصبح الآن ما يقارب 40 بالمائة من الشركات الناشئة مملوكة للنساء.