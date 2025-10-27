"العلاج بالصوت" يجذب الزوار في "عِش بصحة" بـ"الصحة العالمي 2025"

وتُعد "عِش بصحة" أكبر مساحة من نوعها، حيث تمتد على أكثر من 3000 متر مربع، وتضم ست مناطق رئيسة تشمل: اللياقة البدنية، الوقاية، الصحة النفسية والنوم، التغذية، التحديات، ومضمار "امش 30"، مقدّمةً رحلة متكاملة نحو مفهوم جديد للحياة الصحية، يعكس توجه وزارة الصحة لبناء مجتمع حيوي يتمتع بالعافية والاستدامة الصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.