"العلاج بالصوت" يجذب الزوار في "عِش بصحة" بـ"الصحة العالمي 2025"

في مشهد يجمع بين العلم والإحساس، شهدت مساحة "عِش بصحة" ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 إقبالًا واسعًا من الزوار على تجربة "العلاج بالصوت"، التي تمزج بين التقنية الحديثة والفن الإنساني لإعادة تعريف مفاهيم التوازن النفسي والعافية الجسدية.
وسط أجواء يغمرها الهدوء، يخوض الزائر تجربة تفاعلية قائمة على ترددات صوتية دقيقة وذبذبات مدروسة تهدف إلى تحفيز الاسترخاء، وتخفيف التوتر، وتحسين جودة النوم والمزاج. وتتكامل الجلسات مع عناصر الإضاءة والتنفس العميق والموسيقى العلاجية، لتقدّم تجربة شمولية تستهدف الجسد والعقل والنفس، ضمن نموذج جديد للرعاية الوقائية وتعزيز جودة الحياة.
وتُعد "عِش بصحة" أكبر مساحة من نوعها، حيث تمتد على أكثر من 3000 متر مربع، وتضم ست مناطق رئيسة تشمل: اللياقة البدنية، الوقاية، الصحة النفسية والنوم، التغذية، التحديات، ومضمار "امش 30"، مقدّمةً رحلة متكاملة نحو مفهوم جديد للحياة الصحية، يعكس توجه وزارة الصحة لبناء مجتمع حيوي يتمتع بالعافية والاستدامة الصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعت وزارة الصحة جميع الزوار إلى استكشاف التجارب التفاعلية في "عِش بصحة"، ضمن الملتقى الذي يُعدّ أفضل معرض دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، وفقًا لجائزة AEO، ويجمع أكثر من 2000 جهة دولية و500 متحدث من 130 دولة، ويقدّم أكثر من 100 جلسة و110 ساعات تدريب طبي مستمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.