"الأمن السيبراني" تعلن مواءمة 4 برامج تعليم عالٍ مع إطار "سايبر- التعليم"

وأوضحت الهيئة بعد منح برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وثائق المواءمة أن إطار «سايبر-التعليم» شارك في إعداده خبراء ومختصون من الهيئة ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من الجامعات السعودية، حيث تسهم المواءمة مع الإطار في رفع الجودة الأكاديمية لتلك البرامج التي توفرها المؤسسات التعليمية في المملكة، وبناء كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الأمن السيبراني، لافتة النظر إلى أن الكوادر السيبرانية المتخصصة والمؤهلة في المجال تُعد أحد الممكنات الأساسية للقيام بأدوار محورية في قطاع الأمن السيبراني وتلبية احتياجات سوق العمل بالمملكة.