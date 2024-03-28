شغل مناصب قيادية سابقًا.. خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية الوطني

أعلن صندوق التنمية الوطني اليوم عن موافقة مجلس إدارته على تعيين خالد بن إبراهيم شريف نائباً لمحافظ الصندوق، الذي يأتي ضمن تطوير الهيكل الإداري لصندوق التنمية الوطني، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.
وشغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني منذ عام 2021، بالإضافة إلى قيادة الوظائف المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، إلى جانب إشرافه على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق.
وقبل انضمامه إلى صندوق التنمية الوطني شغل العديد من المناصب القيادية في القطاع الحكومي؛ منها رئيس التمويل الحكومي البديل، ورئيس برنامج دعم الاستدامة، ورئيس صندوق دعم المشاريع بالمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عمل قبل انضمامه للعمل الحكومي في مجموعة ماكواري كابيتال ومجموعة (HSBC).
يُذكر أن صندوق التنمية الوطني تم إنشاؤه بموجب الأمر الملكي الصادر بتاريخ 13 محرم 1439هـ، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة.