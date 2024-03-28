شغل مناصب قيادية سابقًا.. خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية الوطني

أعلن صندوق التنمية الوطني اليوم عن موافقة مجلس إدارته على تعيين خالد بن إبراهيم شريف نائباً لمحافظ الصندوق، الذي يأتي ضمن تطوير الهيكل الإداري لصندوق التنمية الوطني، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.