جراحة عاجلة في مجمع الملك فيصل بالطائف تُنقذ ستينيًا من بداية فتق مُميت للمخ

باشر مجمع الملك فيصل الطبي حالة مريض يبلغ من العمر 64 عامًا يعاني بسبب عدم اتزان مع ضعف في الجانب الأيسر من الجسم وتشنجات.
وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي؛ إن الفريق الطبي بالمجمع قرر على الفور عمل أشعة مقطعية للمخ، وتبيّن فيها وجود تجمع دموي كبير (نحو 138 سم مكعب) تحت الأم الجافية في المخ، أدى إلى بداية فتق مميت بالمخ.
وعليه فقد قرر الفريق إجراء جراحة عاجلة استغرقت أكثر من ساعتين تم خلالها تفريغ التجمع الدموي مع فتح للتكيسات تحت الأم الجافية والسيطرة على النزيف ما أدى إلى رجوع تدريجي للمخ وإيقاف اكتمال الفتق المميت.
وقال "الثقفي" إنه بعد الانتهاء من العملية، تم تحويل المريض إلى العناية المركزة للمتابعة الدقيقة وهو بكامل وعيه، مع تحسن تام للضعف في الجانب الأيسر، ومن ثم استكمال العلاج الطبي بغرفة التنويم.
وأضاف أن المريض غادر المجمع بعد ثلاثة أيام وهو بصحة جيدة ولله الحمد، على أن يستكمل المتابعة في عيادة جراحة المخ والأعصاب بالمجمع.