جراحة عاجلة في مجمع الملك فيصل بالطائف تُنقذ ستينيًا من بداية فتق مُميت للمخ

وقال "الثقفي" إنه بعد الانتهاء من العملية، تم تحويل المريض إلى العناية المركزة للمتابعة الدقيقة وهو بكامل وعيه، مع تحسن تام للضعف في الجانب الأيسر، ومن ثم استكمال العلاج الطبي بغرفة التنويم.