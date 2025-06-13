بمتابعة أمير نجران.. منفذ الوديعة يسهّل عودة الحجاج اليمنيين بخدمات متكاملة

بمتابعة وإشراف من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، يواصل منفذ الوديعة الحدودي استقبال الحجاج اليمنيين العائدين إلى بلادهم بعد تأديتهم مناسك الحج لهذا العام.
وتعمل الجهات الحكومية في المنفذ على إنهاء إجراءات عبور الحجاج بكل يسر وسهولة، دون أي تأخير، إلى جانب تقديم خدمات وقائية وصحية وإسعافية على مدار الساعة. كما تم توزيع نسخ من المصحف الشريف ضمن مبادرات خادم الحرمين الشريفين.
وفي مدينة الحجاج، تقدم الجهات الحكومية والخاصة والتطوعية خدمات إنسانية واجتماعية شاملة، تشمل تقديم الوجبات الساخنة والمشروبات الباردة، إضافة إلى العناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبّر الحجاج اليمنيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما وجدوه من تسهيلات ورعاية خلال تأدية المناسك، مشيدين بجودة الخدمات والتنظيم في النقل والسكن، والمخيمات المجهزة في المشاعر المقدسة.
كما قدّموا شكرهم للجهات العاملة في منفذ الوديعة ومدينة الحجاج على جهودهم، من سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الرعاية الصحية والنقل والضيافة، مؤكدين أن تلك الخدمات ليست مستغربة على شباب وشابات المملكة.
وسأل الحجاج الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.