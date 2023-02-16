وزير الداخلية يشكر أمير الجوف لتميز المنطقة في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق الحكومي

تلقى أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز برقية شكر وتقدير من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يحفظه الله- على ما تحقق من تميز لإمارة منطقة الجوف في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وذلك بناءً على التقرير الوارد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.