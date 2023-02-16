وزير الداخلية يشكر أمير الجوف لتميز المنطقة في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق الحكومي

تلقى أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز برقية شكر وتقدير من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يحفظه الله- على ما تحقق من تميز لإمارة منطقة الجوف في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وذلك بناءً على التقرير الوارد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وثمّن وزير الداخلية لأمير منطقة الجوف كافة الجهود التي بذلتها الإمارة للوصول إلى تحقيق هذه المنجزات المباركة .
فيما أكد أمير منطقة الجوف بأن ما حصلت عليه إمارة المنطقة من تميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، يُظهر بجلاء حجم الجهود المتواصلة لفريق العمل بالإمارة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مبيناً بأن هذه الإنجازات التي تحققت جاءت بفضل الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.