محليات

وزير الداخلية يشكر أمير الجوف لتميز المنطقة في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق الحكومي

"فيصل بن نواف " : هذا الإنجاز تحقق بدعم القيادة ومتابعة "عبد العزيز بن سعود "
أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
مهنا التميمي
مهنا التميمي

تلقى أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز برقية شكر وتقدير من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يحفظه الله- على ما تحقق من تميز لإمارة منطقة الجوف في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وذلك بناءً على التقرير الوارد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وثمّن وزير الداخلية لأمير منطقة الجوف كافة الجهود التي بذلتها الإمارة للوصول إلى تحقيق هذه المنجزات المباركة .

فيما أكد أمير منطقة الجوف بأن ما حصلت عليه إمارة المنطقة من تميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، يُظهر بجلاء حجم الجهود المتواصلة لفريق العمل بالإمارة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

مبيناً بأن هذه الإنجازات التي تحققت جاءت بفضل الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.

أمير الجوف
وزير الداخلية
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
كفاءة الإنفاق الحكومي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org