"إغاثي الملك" يدشِّن المرحلة الثانية من برنامج مكافحة العمى في بنجلاديش

نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة البصر العالمية المرحلة الثانية من برنامج (نور السعودية التطوعي) لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، وذلك بمقر السفارة السعودية في دكا.
جاء ذلك بحضور السفير السعودي في بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية الناشطة هناك.
ويتضمن البرنامج تنفيذ 7 مشاريع هذا العام، يستفيد منها أكثر من 35000 مستفيد، ويتم من خلالها إجراء أكثر من 3500 عملية جراحية لمرضى العيون، كما سيتم توزيع ما يتجاوز 8000 نظارة طبية.
وبهذه المناسبة نوه السفير الدحيلان بالجهود المبذولة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي تعكس حرص قيادة السعودية على الوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن.. منوهًا بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية.