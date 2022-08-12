"إغاثي الملك" يدشِّن المرحلة الثانية من برنامج مكافحة العمى في بنجلاديش

ويتضمن البرنامج تنفيذ 7 مشاريع هذا العام، يستفيد منها أكثر من 35000 مستفيد، ويتم من خلالها إجراء أكثر من 3500 عملية جراحية لمرضى العيون، كما سيتم توزيع ما يتجاوز 8000 نظارة طبية.

وبهذه المناسبة نوه السفير الدحيلان بالجهود المبذولة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي تعكس حرص قيادة السعودية على الوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن.. منوهًا بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية.