مجلس التعاون يُدين الهجوم ضد حقل خور مور للغاز في كردستان العراق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، مما أدى إلى مقتل أربعة من العاملين الأبرياء في الحقل من الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات.
وشدد الأمين العام على أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة تُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكداً موقف مجلس التعاون، الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعرب البديوي عن خالص تعازيه، لأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.