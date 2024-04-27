مجلس التعاون يُدين الهجوم ضد حقل خور مور للغاز في كردستان العراق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، مما أدى إلى مقتل أربعة من العاملين الأبرياء في الحقل من الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات.