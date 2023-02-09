"دلني" للأعمال يوقّع 5 اتفاقيات تعاون ضمن النسخة الثانية لمبادرة شركاء التقنية

وقّع مركز "دلني" للأعمال، أحد مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقيات تعاون مع 5 من المنصات الإلكترونية لخدمة مستفيدي البنك والمركز، ضمن مبادرة شركاء التقنية النسخة الثانية خلال المؤتمر التقني الدولي "ليب 23".
وتهدف الاتفاقية لتطوير وتمكين المشاريع وأصحاب العمل الحر؛ من خلال تقديم عدد من الخدمات لعملاء بنك التنمية الاجتماعية ومركز دلني للأعمال، ومزايا وخصومات وورش تعريفية بالخدمات من الشركات التقنية الداعمة، وتعيين مديري علاقة للتواصل مع المشاريع المرشحة للمبادرة؛ وذلك لإتاحة الفرص للمشاريع للاستفادة من المنصات الرقمية بطريقة تكاملية لتحسين تجربة العميل.
ويحرص المركز على تنوع الخدمات والمنصات التقنية لخدمة رواد الأعمال بشتى المجالات بين الأنظمة المحاسبية السحابية والأنظمة المالية وأنظمة نقاط البيع وخدمة العملاء والمتاجر الإلكترونية ونظام إدارة الموارد البشرية.
وأكّد المشرف العام على مركز "دلني" للأعمال سعيد بن صالح الزهراني، حرص المركز على تكوين شراكات نوعية وبناء منظومة مساعدة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر؛ لبدء مشاريعهم بطريقة عملية وتقليل التكاليف التشغيلية ومساعدتهم على النجاح.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المبادرة شملت 5 من الشركات التقنية الرائدة والداعمة لرواد الأعمال من شركات محاسبية، وشحن وتوصيل وأنظمة مدفوعات وخزائن ذكية وخدمات دراسة جدوى.
ويسعى المركز من خلال المشاركة إلى التعريف بالخدمات التمكينية المقدمة من المركز لدعم رواد الأعمال وبرامج التهيئة للتمويل في النشاطات المختلفة؛ ومنها الألعاب والرياضات الإلكترونية والراغبين في البدء بمشاريعهم.