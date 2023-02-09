"دلني" للأعمال يوقّع 5 اتفاقيات تعاون ضمن النسخة الثانية لمبادرة شركاء التقنية

وتهدف الاتفاقية لتطوير وتمكين المشاريع وأصحاب العمل الحر؛ من خلال تقديم عدد من الخدمات لعملاء بنك التنمية الاجتماعية ومركز دلني للأعمال، ومزايا وخصومات وورش تعريفية بالخدمات من الشركات التقنية الداعمة، وتعيين مديري علاقة للتواصل مع المشاريع المرشحة للمبادرة؛ وذلك لإتاحة الفرص للمشاريع للاستفادة من المنصات الرقمية بطريقة تكاملية لتحسين تجربة العميل.