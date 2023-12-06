"الأرصاد": الدفء يعم معظم مناطق المملكة وتوقعات بأمطار غزيرة على عدة مواقع

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن سحبًا رعدية تَشكلت على جدة، وهطلت أمطار غزيرة على ينبع.
وقال "عقيل": تشير التوقعات إلى أن سواحل منطقة مكة المكرمة تشهد حالة عدم استقرار، ووجود مرتفع جوي على شبه الجزيرة العربية وامتداد منخفض البحر الأحمر حتى المناطق الشمالية، يقابلها أيضًا مرتفع جوي في إفريقيا؛ فانحصر عندنا المنخفض الجوي بين مرتفعين؛ فتكوّن عندنا ما يشبه الجبهة.. وتُظهِر صور الأقمار الصناعية تواجد حزام سحابي يمتد من سواحل منطقة مكة المكرمة مرورًا بالمدينة المنورة كمدينة، ومنطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وبعض أجزاء القصيم، وكل هذه الأجزاء معرضة لأمطار غزيرة.
وأضاف: لا تزال مؤشرات عدم الاستقرار موجودة بشكل واضح.
وأردف "العقيل": الدفء يعم معظم مناطق المملكة عدا مرتفعات السودة، ونسجل درجات حرارة منخفضة في طريف والقريات؛ حيث تصل إلى 7؛ لكن الدفء واضح على معظم المناطق حيث تتراوح في الرياض ما بين 13 إلى 15 درجة بسبب نشاط الرياح الجنوبية.
وتابع: المؤشرات الأولية لفصل الشتاء أنه سيكون أدفأ بمعدل درجات حرارة 1.5 درجة وتصل إلى درجتين على نجران وجنوب الرياض، ومعدل الأمطار سيكون أعلى على كثير من المناطق.