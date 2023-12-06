"الأرصاد": الدفء يعم معظم مناطق المملكة وتوقعات بأمطار غزيرة على عدة مواقع

وقال "عقيل": تشير التوقعات إلى أن سواحل منطقة مكة المكرمة تشهد حالة عدم استقرار، ووجود مرتفع جوي على شبه الجزيرة العربية وامتداد منخفض البحر الأحمر حتى المناطق الشمالية، يقابلها أيضًا مرتفع جوي في إفريقيا؛ فانحصر عندنا المنخفض الجوي بين مرتفعين؛ فتكوّن عندنا ما يشبه الجبهة.. وتُظهِر صور الأقمار الصناعية تواجد حزام سحابي يمتد من سواحل منطقة مكة المكرمة مرورًا بالمدينة المنورة كمدينة، ومنطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وبعض أجزاء القصيم، وكل هذه الأجزاء معرضة لأمطار غزيرة.