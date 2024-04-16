انخفاض طفيف للأسعار بنسبة 0.1% وتباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6% في مارس المنصرم

أظهر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، معدل التضخم في مدن المملكة لشهر مارس 2024؛ حيث شهد ارتفاعًا على أساس شهري في كل من: (الهفوف، وبريدة، وحائل، وسكاكا)، وانخفاضًا في كل من: (الرياض، وجدة، وأبها، ونجران، وعرعر، والمدينة المنورة)؛ فيما سجل معدل التضخم رقمًا سالبًا في كل من: (مكة المكرمة، وتبوك، وجيزان، والباحة)، واستقر في كل من الدمام والطائف.
وأكدت "الإحصاء" تباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6% خلال مارس مقابل 1.8% في فبراير من العام الحالي، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6%.
وتفصيلًا: شَهِدَ المؤشر انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 0.7%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.3%، وقسم التبغ بنسبة.0.1%؛ في حين شهد المؤشر ارتفاعًا في أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.
وكشفت "الإحصاء" ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
وأشارت بيانات "الإحصاء" إلى أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 10.5% في شهر مارس المنصرم متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل 9.7%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
كذلك ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.4%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.
وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.1%، أما قسم التعليم فسجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.