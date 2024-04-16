انخفاض طفيف للأسعار بنسبة 0.1% وتباطؤ التضخم السنوي بالمملكة إلى 1.6% في مارس المنصرم

أظهر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، معدل التضخم في مدن المملكة لشهر مارس 2024؛ حيث شهد ارتفاعًا على أساس شهري في كل من: (الهفوف، وبريدة، وحائل، وسكاكا)، وانخفاضًا في كل من: (الرياض، وجدة، وأبها، ونجران، وعرعر، والمدينة المنورة)؛ فيما سجل معدل التضخم رقمًا سالبًا في كل من: (مكة المكرمة، وتبوك، وجيزان، والباحة)، واستقر في كل من الدمام والطائف.