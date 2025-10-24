المملكة تُسهم في إحباط تهريب 25 كيلوجرامًا من الكوكايين بماليزيا

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المخدرات، أسهمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات بجمارك مملكة ماليزيا، في إحباط محاولة تهريب (25) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة بشحنة أجهزة طبية.