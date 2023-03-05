متحدثو المؤتمر العدلي يتفقون: الذكاء الاصطناعي مُيسّر للعنصر البشري وليس بديلاً عنه

وأكد "الصمعاني" أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعاً في كل القطاعات لاسيما القضائي والقانوني، موضحاً أن عناصر العمل القانوني من حيث الواقع أو الإجراءات كلها عناصر أساسية وطبيعتها تنسجم مع كل التغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، لذلك التحول الرقمي لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.