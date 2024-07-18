إنشاء مركز لتصنيع آلاف الطائرات الكهربائية في المملكة

أعلنت شركة "FlyNow" الأسترالية عن إنشاء مكتب ومرافق تجميع في المملكة العربية السعودية لتصنيع "آلاف" الطائرات بدون طيار لنقل الركاب، قبل حلول موعد المعرض العالمي إكسبو الدولي في الرياض عام 2030.
وستكون الطائرات الكهربائية "FlyNow eCopter" مخصصة لنقل راكب واحد أو اثنين، وتعتمد على نظام مروحيتين متعاكستين؛ مما يلغي الحاجة للمروحة الخلفية ويزيد من أمان التشغيل، وستكون هذه الطائرات بمثابة مروحيات كهربائية، مع الالتزام بجميع القواعد والمتطلبات التشغيلية اللازمة.
وتتألف الطائرات من نسختين: واحدة بمقعد واحد وأخرى بمقعدين، ويمكن للطائرات أن تقطع مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا بشحنة بطارية واحدة، وتصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومترًا في الساعة؛ ولكن من غير المرجح أن يُسمح لها بالتحليق بهذه السرعة في محيط المعرض.
ويبلغ الوزن الإجمالي للطائرة عند الإقلاع 210 كيلوجرامات، مع قدرة حمل تصل إلى 200 كيلوجرام من الركاب. ومن المتوقع أن يكون مستوى الضوضاء الناتج عن المراوح على ارتفاع 150 مترًا أقل من 55 ديسيبل، وهو أقل من مستوى محادثة هادئة.