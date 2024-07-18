إنشاء مركز لتصنيع آلاف الطائرات الكهربائية في المملكة

ويبلغ الوزن الإجمالي للطائرة عند الإقلاع 210 كيلوجرامات، مع قدرة حمل تصل إلى 200 كيلوجرام من الركاب. ومن المتوقع أن يكون مستوى الضوضاء الناتج عن المراوح على ارتفاع 150 مترًا أقل من 55 ديسيبل، وهو أقل من مستوى محادثة هادئة.