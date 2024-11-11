فيديو.. "بوليفارد وورلد" تجذب زوار "موسم الرياض" خلال الإجازة.. ونفاد التذاكر
تشهد منطقة "بوليفارد وورلد" -أكثر الوجهات جذبًا وشعبية في موسم الرياض- إقبالًا غير مسبوق من الزوار خلال هذه الإجازة؛ حيث نَفِدَت جميع التذاكر العادية؛ مما يعكس شعبيتها الجارفة.
وخلال جولة لـ"سبق" عبّر الزوار عن إعجابهم الكبير بالتجربة الفريدة التي توفرها المنطقة.
وتفصيلًا أعرب الفنان نوري الخلف لـ"سبق" عن استمتاعه بتجربة "بوليفارد وورلد"؛ مؤكدًا أنه لم يشعر بالتعب أو مرور الوقت على مدى أربع ساعات من التجول.
وأضاف علي القحطاني أن جميع مناطق موسم الرياض، تتميز بأجواء رائعة؛ مثمنًا حرص قيادتنا الرشيدة على تحسين جودة الحياة؛ معربًا عن شكره لجهود رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في تنظيم فعاليات ترفيهية ممتعة للعائلة.
وفي جناح المدينة المنورة، تحدث محمد الشهراني عن مجموعة المنتجات التراثية التي يقدّمها للزوار، ليشارك الزوار جزءًا من ثقافة وتراث المدينة.
وشهدت "بوليفارد وورلد" هذا العام، توسعاتٍ هائلة بزيادة مساحة المنطقة بنسبة 30%، مع إضافة خمس مناطق جديدة تمثل ثقافات من السعودية وتركيا وإيران وإفريقيا وكورشوفيل الفرنسية، ليصل بذلك عدد المناطق إلى 22 وجهة عالمية؛ مما يعزز تنوع التجربة الثقافية والترفيهية.
وتضم "بوليفارد وورلد" أكثر من 300 مطعم ومقهى و890 متجرًا؛ مما يتيح للزوار خيارات تسوق وترفيه متنوعة تناسب جميع الأذواق.
وتفتح المنطقة أبوابها يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، لتستمر في تقديم تجربة ترفيهية وثقافية تجمع بين المتعة والاكتشاف.
وتُعد "بوليفارد وورلد" واحدةً من أكثر الوجهات جذبًا وشعبية في موسم الرياض؛ حيث يتوافد إليها الزوار من داخل المملكة وخارجها. ويمكن للراغبين في حضور الفعاليات حجز التذاكر عبر منصة Webook والاستمتاع برحلة ساحرة في قلب العاصمة.