فيديو.. "بوليفارد وورلد" تجذب زوار "موسم الرياض" خلال الإجازة.. ونفاد التذاكر

تشهد منطقة "بوليفارد وورلد" -أكثر الوجهات جذبًا وشعبية في موسم الرياض- إقبالًا غير مسبوق من الزوار خلال هذه الإجازة؛ حيث نَفِدَت جميع التذاكر العادية؛ مما يعكس شعبيتها الجارفة.