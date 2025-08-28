الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تعقد ندوة "الحوكمة: مفتاح الاستدامة والشفافية"

وأكّد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن المملكة تشهد بفضل رؤية 2030 قفزات نوعية وتحولات كبرى جعلت من الحوكمة والشفافية والاستدامة ركائز أساسية لنهضة الوطن ورفعة المواطن، مشيرًا إلى أن المملكة باتت نموذجًا عالميًا في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والنمو الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وحماية الحقوق وترسيخ العدالة.