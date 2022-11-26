توقعات الإمداد وتطور الإنتاج.. حضور مميز للمملكة بأعمال منظمة السكر الدولية

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أن انضمام المملكة عضواً أساسياً في المنظمة والمشاركة في اجتماعاتها وفاعلياتها، يأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، ويمثل خطوة نحو مزيدٍ من الأدوار المتزايدة والفاعلة للمملكة على صعيد في المنظمات الدولية، إضافة إلى تعميق دور المؤسسة العامة للحبوب في منظومة الأمن الغذائي؛ كون سلعة السكر من السلع الأساسية التي يعتمد عليها عديدٌ من المنتجات الغذائية وواحدة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.