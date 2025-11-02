نائب أمير مكة يرأس اجتماع جاهزية منظومة الحج ويؤكد على تكامل الجهود لتحقيق توجيهات وتطلعات "القيادة"

رأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع الجهات المعنية بجاهزية منظومة الحج من إجراءات ومشاريع وخدمات، لاستعراض آخر المستجدات حيال ترتيبات وخطط الجهات لحج عام 1447هـ.