نائب أمير مكة يرأس اجتماع جاهزية منظومة الحج ويؤكد على تكامل الجهود لتحقيق توجيهات وتطلعات "القيادة"

رأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع الجهات المعنية بجاهزية منظومة الحج من إجراءات ومشاريع وخدمات، لاستعراض آخر المستجدات حيال ترتيبات وخطط الجهات لحج عام 1447هـ.
وفي مستهل الاجتماع قدم سموه شكره وتقديره لجميع الجهات على التعاون الذي لمسه بينها، مؤكدًا ضرورة تكامل الجهود والتنسيق الدائم فيما بينها بما يضمن تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتقديم كل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة.
وتخلل الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بحالة مؤشرات رفع الجاهزية ومخرجات ورش العمل التي عُقدت في هذا الخصوص والهادفة إلى تعزيز الاستعداد المبكر لحج هذا العام.