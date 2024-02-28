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جامعة الإمام تعلن موعد التقديم للدراسات العليا "المجانية" للعام الجامعي القادم  1446هـ

عبر بوابة "التعليم الإلكتروني" و تتيح لبعض الطلاب والطالبات تسجيل المقرر " الإلحاقي "
جامعة الإمام تعلن موعد التقديم للدراسات العليا "المجانية" للعام الجامعي القادم  1446هـ

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا (الدكتوراه - الماجستير - الدبلوم العالي) المجانية للعام الجامعي القادم 1446هـ.

وقالت "الجامعة" إن التقديم يوم الاثنين 23 شعبان 1445هـ حتى نهاية يوم الاثنين أول رمضان 1445هـ عبر بوابة التقديم الإلكتروني (عليا) لبرامج الدراسات العليا، وللراغبين في الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وآلية المفاضلة زيارة الرابط: (https://t.co/WgKV2OY6Om).

فيما أعلنت أيضاً عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن بدء تسجيل المقررات الإلحاقي (للحالات المتعثرة، ومن كان جدوله الدراسي أقل من 12 ساعة، والمحولين، والمخصصين في المسارات ) وإعادة القيد والفرص الأكاديمية لطلاب وطالبات الانتظام بالرياض وطلاب وطالبات فرع حريملاء للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ.

وأوضحت  أن تسجيل المقررات الإلحاقي يتم عن طريق الخدمات الذاتية ابتداءً من يوم الخميس 19-08-1445هـ ‏ إلى يوم السبت 21-08-1445هـ، بحيث يكون من الساعة الثامنة صباحًا للطلاب ومن الساعة 12 ظهرًا للطالبات.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
برامج الدراسات العليا
القبول الإلكتروني

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