جامعة الإمام تعلن موعد التقديم للدراسات العليا "المجانية" للعام الجامعي القادم  1446هـ

فيما أعلنت أيضاً عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن بدء تسجيل المقررات الإلحاقي (للحالات المتعثرة، ومن كان جدوله الدراسي أقل من 12 ساعة، والمحولين، والمخصصين في المسارات ) وإعادة القيد والفرص الأكاديمية لطلاب وطالبات الانتظام بالرياض وطلاب وطالبات فرع حريملاء للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ.