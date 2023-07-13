المملكة تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ64

تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الرابعة والستين التي تقام في مدينة جنيف السويسرية في الفترة بين 6 و14 يوليو 2023م، بحضور المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) دارن تانغ، وعدد من رؤساء مكاتب وهيئات ومراكز الملكية الفكرية في كل دول العالم.
وقدّمت الهيئة خلال مشاركتها في فعالية اليوم السعودي "قصة وطن"، التي استعرضت مراحل التطور التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، وصولاً إلى رؤية المستقبل التي تطمح لها.
ويعرض الجناح السعودي تجربة حضارية تاريخية ثقافية تراثية، تُظهر هوية المملكة ومسيرتها عبر التاريخ، وخطط دعمها لحقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على النتاج البشري المتمثل في الإبداع والابتكار.
ويشمل الجناح العديد من الفعاليات بدءًا بثقافة الضيافة والقهوة السعودية والطعام السعودي والوجبات الغذائية التقليدية التي مازالت تزين المائدة السعودية، والفلكلور والفنون والعرضة "الرقصة السعودية بالسيف"، ولوحات فنية من الأزياء السعودية التي تعكس مراحل تطورها منذ التأسيس حتى الآن، بألوانها وخطوطها الفريدة، كما يستمتع الزائر باستعراض الحرف والفنون اليدوية الشعبية ذات التاريخ الطويل.
وفي الجولة التاريخية، يقدّم الجناح السعودي أبعادًا مبتكرة على الشاشات التي تعرض المدن السعودية ومشاهد المدنية الحديثة ويسهل على الزائر -بمجرد ضغطة زر -الشعور بزيارة المملكة ومدنها وحضارتها والتطور الذي تشهده في جميع المجالات، بناء، تعليم، صحة، صناعة، اقتصاد، فنون، رياضة، ثقافة، وحياة عامة، حيث يتم تقديم صورة حية للعالم عن المستقبل، ومشروعات مبتكرة تعكس التقدم والفكر الاستراتيجي القائم على التخطيط للمستقبل.
وتستعرض الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات لحماية الإبداع والابتكار والاختراع، ودعم الموهوبين داخل المملكة وخارجها.