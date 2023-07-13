المملكة تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ64

وفي الجولة التاريخية، يقدّم الجناح السعودي أبعادًا مبتكرة على الشاشات التي تعرض المدن السعودية ومشاهد المدنية الحديثة ويسهل على الزائر -بمجرد ضغطة زر -الشعور بزيارة المملكة ومدنها وحضارتها والتطور الذي تشهده في جميع المجالات، بناء، تعليم، صحة، صناعة، اقتصاد، فنون، رياضة، ثقافة، وحياة عامة، حيث يتم تقديم صورة حية للعالم عن المستقبل، ومشروعات مبتكرة تعكس التقدم والفكر الاستراتيجي القائم على التخطيط للمستقبل.