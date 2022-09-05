أحدها يتعلق بتواطؤ بمشاريع حكومية مع 14 منشأة.. "المنافسة" يصدر عدة قرارات

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها جملة من القرارات تضمنت الاطلاع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة من تاريخ 20 / 09 / 1443هـ وحتى 30 / 12 / 1443هـ, واستعراض نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الرابع) للعام المالي 2022م, واستعراض محاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (العشرين) و(الحادي والعشرين) و(الثاني والعشرين)، وأقر عدداً من التوصيات.