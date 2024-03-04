"أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية".. الترتيب والصدارة يكشفهما "المسند"

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "إحصائياً يعد فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف، هذا والله أعلم.