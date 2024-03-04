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"أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية".. الترتيب والصدارة يكشفهما "المسند"
فبراير الماضي سجّل أدنى عدد لحالات العواصف الغبارية لأول مرة منذ 21 عاماً
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن أكثر الفصول -إحصائياً- من حيث حدوث العواصف الغبارية.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "إحصائياً يعد فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف، هذا والله أعلم.
يُذكر أنه ووفق المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية قد سجّل شهر فبراير 2024م أدنى عددٍ لحالات العواصف الغبارية والرملية والأتربة المُثارة في المملكة بنسبة انخفاض 30% عن معدله المناخي لأول مرة منذ 21 عاماً.