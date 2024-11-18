"التجارة" تنفذ 75.397 زيارة تفتيشية على المنشآت بمكة خلال موسم العمرة

وتهدف الزيارات إلى الوقوف على امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات ومراقبة الأسعار، حيث شملت الزيارات المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والعاصمة المقدسة، ومحافظتي جدة والطائف، والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة.