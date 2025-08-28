"منشآت" تطلق جولة الامتياز التجاري بمكة المكرمة لدعم توسع العلامات التجارية بالمنطقة

وتشهد جولة مكة المكرمة توقيع عدد من اتفاقيات العلامات التجارية، كما سيشارك في الجولة 7 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.