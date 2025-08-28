"منشآت" تطلق جولة الامتياز التجاري بمكة المكرمة لدعم توسع العلامات التجارية بالمنطقة

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جولة الامتياز التجاري في منطقة مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر المقبل، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بهدف التعريف بالخدمات والبرامج المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي الجولة بالشراكة مع وزارة التجارة، وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، ومركز الامتياز التجاري، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 20 علامة تجارية لعرض فرصها الاستثمارية أمام رواد الأعمال والمهتمين.
وتتضمّن فعاليات الجولة 8 ورش عمل متخصصة بإسهام عدد من الجهات الممكنة، إلى جانب استعراض قصص نجاح وتجارب مميزة، وتقديم جلسات استشارية وإرشادية في مجال الامتياز التجاري، وذلك لتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري.
وتناقش ورش عمل اليوم الأول الجوانب القانونية في الامتياز التجاري وأنواع العقود، وورشة حول "كيف تصبح وسيطًا معتمدًا في الامتياز التجاري"، وكذلك "كيفية تسويق علامتك التجارية"، إضافة إلى ورشة متخصصة في "منهجية بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية"، إلى جانب جلسة حوارية تتناول الخدمات المقدمة للعلامات التجارية وفرص التوسع في مكة المكرمة.
وتغطي ورش عمل اليوم الثاني من الجولة مواضيع اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجيات التوسع عبر الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز، ودور سلاسل الإمداد، إضافة إلى استعراض خدمات "منشآت" المقدمة لرواد الأعمال.
وتشهد جولة مكة المكرمة توقيع عدد من اتفاقيات العلامات التجارية، كما سيشارك في الجولة 7 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.
ويمكن لرواد الأعمال والمهتمين التسجيل عبر الرابط https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1، لحضور الجولة والاستفادة من فعالياتها المقدمة.