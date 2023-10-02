"المرصد الوطني للعمل": الربع الثاني من 2023 شهد أعلى مشاركة للسعوديين بسوق العمل

كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) عن تسجيل الربع الثاني من العام الجاري 2023 أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنةً بنفس الفترة الزمنية للسنوات السابقة، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022 قرابة 210 آلاف موظف، وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.