"انسبكتكس" تعرض متطلبات كود البناء السعودي في معرض "سيريدو" بجدة

تشارك شركة "انسبكتكس"، الرائدة في مجال الفحص والتفتيش الهندسي على متطلبات كود البناء، في المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو"، الذي انطلق أمس (الثلاثاء) في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويختتم فعالياته (بعد غد) الجمعة 17 مايو، تحت رعاية ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
تستعرض شركة "انسبكتكس" خلال المعرض أحدث تقنياتها المتطورة في مجال الفحص والتفتيش الهندسي على متطلبات كود البناء السعودي، من الجانب الإنشائي والكهربائي والبيئي والجيوفيزيائي، وأنظمة السلامة، لكافة أنواع المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الذكية والتقنية المتطورة، لتحسين دقة وفعالية عملها.
وعبّر سلطان الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انسبكتكس"، عن سعادته بالمشاركة في معرض سيريدو، حيث تعد فرصة جيدة لتعزيز تواجدهم في السوق العقاري، وعرض خبراتهم ومنتجاتهم أمام جمهور متخصص ومهتم بقطاع المنشآت والعقارات.
وأشار الأحمدي إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الشركة المستمر بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية في مجال خدمات التقييم الهندسي للمباني والمنشآت، وتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به في مجال التفتيش على متطلبات كود البناء السعودي، كما تقدم الشركة لعملائها المقدمين على شراء العقارات خدمات الفحص الشامل باستخدام أكثر من 70 جهازا متطورا، بصحبة فريق هندسي متخصص في كافة المجالات ذات العلاقة.
وتعد شركة "انسبكتكس" إحدى الشركات الرائدة في مجال الفحص والتفتيش الهندسي على متطلبات كود البناء السعودي، والمعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس، حيث تعتمد أحدث التقنيات العالمية في تقديم خدمات الفحص والتقييم الهندسي بطريقة احترافية، وعبر أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة متخصصة للفحص، بالإضافة للمتابعة الدائمة للمراجع العالمية والمحلية المعنية بهذا الشأن.
كما أخذت "انسبكتكس" على عاتقها توعية المجتمعات بأهمية الفحص والتشخيص السليم للمنشآت القائمة وغير المكتملة، وذلك من خلال كوادر هندسية ذات خبرة وكفاءة، وقادرة على تقديم التشخيص السليم لكافة المشكلات، وإيجاد الطرق المثلى لحلها.
ويمثل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو" مظلة لرواد العقار، وأهم المطورين العقاريين، وأفضل الخبراء المتخصصين في صناعة العقار، والعديد من المستثمرين وصناع القرار، حيث يناقش المعرض خلال أيامه الأربعة العديد من الموضوعات عبر ندوات وجلسات حوارية وورش عمل، كما يعد فرصة مميزة للمهتمين بالقطاع العقاري للاطلاع على أحدث تقنيات البناء ومتطلباته الهندسية.