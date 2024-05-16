"انسبكتكس" تعرض متطلبات كود البناء السعودي في معرض "سيريدو" بجدة

وأشار الأحمدي إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الشركة المستمر بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية في مجال خدمات التقييم الهندسي للمباني والمنشآت، وتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به في مجال التفتيش على متطلبات كود البناء السعودي، كما تقدم الشركة لعملائها المقدمين على شراء العقارات خدمات الفحص الشامل باستخدام أكثر من 70 جهازا متطورا، بصحبة فريق هندسي متخصص في كافة المجالات ذات العلاقة.