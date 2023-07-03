قيمة الزمان والمكان.. عجوة المدينة ومياه زمزم أبرز هدايا حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين لذويهم

وفي هذا الإطار شهدت تمور العجوة ومياه زمزم أبرز الهدايا التي يحرص الضيوف على حملها معهم، إضافة إلى السبح والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأشمغة وكوافي الرأس، فيما شهدت الأسواق القريبة من الحرم المكي والمدني، والتي تزخر بأنواع متعددة من الهداياالمتنوعة في أحجامها وتصميمها وألوانها إقبالًا كبيرًا من الضيوف لشراء هداياهم ويحرص البعض منهم على شراء الأقمشة والعطور والتحف، وصور الكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي.