تدشين برنامجَي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين في كينيا

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، في العاصمة الكينية نيروبي، برنامجَي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وإفطار الصائمين لشهر رمضان هذا العام 1445هـ، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أُقيم في الجامع الكبير بوسط العاصمة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ونائب رئيس القضاة لشؤون الأحوال الشخصية ورئيس المكتب القضائي في نيروبي سقيان حسن عمر.