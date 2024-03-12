تدشين برنامجَي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين في كينيا

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، في العاصمة الكينية نيروبي، برنامجَي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وإفطار الصائمين لشهر رمضان هذا العام 1445هـ، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أُقيم في الجامع الكبير بوسط العاصمة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ونائب رئيس القضاة لشؤون الأحوال الشخصية ورئيس المكتب القضائي في نيروبي سقيان حسن عمر.
وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في كينيا محمد محزري، أن هذه البرامج التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية تأتي في إطار توطيد روح التعاون وترسيخ القيم الإسلامية بين الشعوب من خلال هذه الهدايا الكريمة من خادم الحرمين الشريفين؛ لتكون على مائدة الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك.
من جهة أخرى، ثمّن رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الشيخ حسن إلينادو الدور البارز الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في نشر العقيدة الإسلامية الصافية، معبراً عن شكره وتقديره لحكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ على تقديم هذه البرامج التي تعين المسلمين على أداء صيامهم وعباداتهم خلال شهر رمضان المبارك.