9 فائزين.. محمية الملك سلمان تعلن أسماء المكرمين بجائزة "إرث" للتوثيق البصري

كرّمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مساء اليوم الفائزين بمسابقة جائزة "إرث" للتوثيق البصري لكافة عناصر المحمية، وذلك في حفل تكريمي أقامته الهيئة بحضور الرئيس التنفيذي عبدالله بن أحمد العامر وعدد من القيادات بالهيئة والإعلاميين وذلك بمدينة تبوك.
واشتمل الحفل التكريمي على فقرات عدة منها عرض مرئي عن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وعن مسيرة الجائزة والمتسابقين ولجنة التحكيم، إضافة إلى ذلك إقامة معرض مصاحب لعرض جميع الصور الفائزة وبيانات المتسابقين للموسم الأول لهذه الجائزة.
وجاء الفائزون في محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المغلقة) حيث فاز بالمركز الأول عبدالله بن عبدالعزيز العيدي وجائزة قدرها 30.000 ريال، فيما فاز بالمركز الثاني إبراهيم ياسين بن عبد الغني سرحان وجائزة قدرها 20.000 ريال، وحصل على المركز الثالث مازن لقمان بن أحمد شفيع، وجائزة قدرها 10.000 ريال.
فيما جاء الفائزون في محور ملف مصور، وحصل على المركز الأول نادر فهد رضاء الشمري، وجائزة قدرها 40.000 ريال، وحصل على المركز الثاني فرحان سعود فرحان الشمري وجائزة قدرها 30.000 ريال، وحصل على المركز الثالث رشيد بن صالح البغيق وجائزة قدرها 20،000 ريال.
أما الفائزون في محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المفتوحة) فقد حصل على المركز الأول عبدالله فضل عبدالله النجم وجائزة قدرها 30،000 ريال، وحصل على المركز الثاني فيصل صالح الجريفاني وجائزة قدرها 20،000 ريال. وحصل على المركز الثالث دحيم سالم دحيم الدحيم، وجائزة قدرها 10،000 ريال.
وهنأت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، جميع الفائزين بجوائز هذه المسابقة متمنية لهم دوام التوفيق والسداد وإلى مزيد من التقدم والتألق والتميز والعطاء لوطن طموح، وسط دعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.