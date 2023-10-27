9 فائزين.. محمية الملك سلمان تعلن أسماء المكرمين بجائزة "إرث" للتوثيق البصري

أما الفائزون في محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المفتوحة) فقد حصل على المركز الأول عبدالله فضل عبدالله النجم وجائزة قدرها 30،000 ريال، وحصل على المركز الثاني فيصل صالح الجريفاني وجائزة قدرها 20،000 ريال. وحصل على المركز الثالث دحيم سالم دحيم الدحيم، وجائزة قدرها 10،000 ريال.