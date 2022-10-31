أكاديمية سليمان الحبيب تحتفل بتخريج 330 من طلاب برنامج الزمالة وتُكَرّم الفائزين بجوائز التميز البحثي

وختم حديثه باستعراض بعض من الأعمال المهمة التي تقوم بها أكاديمية د.سليمان الحبيب، من أجل تهيئة بيئة مثالية ونموذجية للتحصيل الأكاديمي وفقًا لأعلى المعايير العلمية العالمية؛ مشيرًا إلى أن الأكاديمية نجحت في تدشين "27" برنامج زمالة ودبلومة في تخصصات مختلفة، وتأهيل أكثر من "2000" ممارس صحي، وقبول مئات الدارسين في برنامج الزمالة؛ وذلك بالشراكة مع "18" جامعة محلية ودولية، بالإضافة إلى توليها إصدار مجلة محكمة، والإشراف على جائزة مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي التي يصل إجمالي جوائزها مليون وخمسمائة ألف ريال.