أكاديمية سليمان الحبيب تحتفل بتخريج 330 من طلاب برنامج الزمالة وتُكَرّم الفائزين بجوائز التميز البحثي

ثمّن الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، موافقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على رعاية حفل تخريج 330 من الطلاب الدارسين في برنامج الزمالة، وتكريم الفائزين بجائزة مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، الذي سيتم مساء يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م.
وقال د.سليمان الحبيب: لا شك أن هذه الرعاية الكريمة تعكس حرصه واهتمامه ودعمه المتواصل للقطاع الطبي العام والخاص على حد سواء؛ لينعم مواطنو ومقيمو مملكتنا الغالية بأرقى مستويات الرعاية الصحية، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة برعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهم الله.
وأضاف د.سليمان الحبيب: هذه الرعاية الكريمة والدعم المستمر لكل مشاريع ومبادرات المجموعة الوطنية شرفٌ كبير لنا، كما أنها ستمثل حافزًا قويًّا لنا وللخريجين والباحثين، ودافعًا قويًّا كذلك للذين ما زالوا يدرسون بالأكاديمية.
وعبّر د.سليمان الحبيب عن سعادته وفخره بتتويج نخبة متميزة من خريجي برنامج الزمالة، والباحثين المتميزين، ونثق في أنهم -بإذن الله- سيسهمون في التطوير والارتقاء بالرعاية الصحية والبحوث العلمية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد حرص المجموعة الدائم على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية، انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية؛ بهدف تطوير الكوادر الوطنية في كل التخصصات وتشجيع الباحثين وتحفيزهم للارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي؛ بما يعزز من مكانة السعودية على خارطة الأبحاث العلمية العالمية.
وختم حديثه باستعراض بعض من الأعمال المهمة التي تقوم بها أكاديمية د.سليمان الحبيب، من أجل تهيئة بيئة مثالية ونموذجية للتحصيل الأكاديمي وفقًا لأعلى المعايير العلمية العالمية؛ مشيرًا إلى أن الأكاديمية نجحت في تدشين "27" برنامج زمالة ودبلومة في تخصصات مختلفة، وتأهيل أكثر من "2000" ممارس صحي، وقبول مئات الدارسين في برنامج الزمالة؛ وذلك بالشراكة مع "18" جامعة محلية ودولية، بالإضافة إلى توليها إصدار مجلة محكمة، والإشراف على جائزة مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي التي يصل إجمالي جوائزها مليون وخمسمائة ألف ريال.