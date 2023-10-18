ولي العهد يؤكد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا، وقد شدد سمو ولي العهد خلال الاتصال على ضرورة بذل سائر الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.