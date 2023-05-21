على متن محطة الفضاء الدولية.. "فيصل التخصصي" يقود 4 تجارب بحثية في علوم الخلية

وتأتي التجارب العلمية التي يجريها التخصصي - في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء السعوديين- أحد أهم برامج الإستراتيجية الوطنية للفضاء، المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء، برئاسة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- ويهدف في مرحلته الأولى إلى إرسال رائديّ فضاء (رجل وامرأة) ضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، على ارتفاع ما يقارب (420 كلم) فوق سطح الأرض، لمدة 12 يومًا .