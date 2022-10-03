"الرويلي" يحقق المركز الأول على مستوى السعودية في جائزة "المواطنة المسؤولة"

وتعقد جائزة المواطنة المسؤولة سنوياً، وتتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وتعنى باكتشاف وتكريم النشء من 7-18 عاماً، من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.