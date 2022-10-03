"الرويلي" يحقق المركز الأول على مستوى السعودية في جائزة "المواطنة المسؤولة"

حقق الطالب في مدرسة أبي موسى الأشعري بمحافظة طريف "عايد محمد الرويلي" المركز الأول في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز على مستوى المملكة للمرحلة الابتدائية في "المواطنة المسؤولة".
وحققت المركز الثاني للمرحلة الابتدائية الطالبة ريما خليل الفارس، من مدارس التربية النموذجية بالرياض، والمركز الثالث من نصيب الطالب هشام سالم دخيل الله العرفي من ابتدائية عامر بن الربيعة بالمدينة المنورة.
وتشترط مبررات منح الجائزة الحصول على المراكز الأولى في التصفيات الأولية، ونوعية وجودة المبادرة، وعدد المبادرات المقدمة.
وتعقد جائزة المواطنة المسؤولة سنوياً، وتتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وتعنى باكتشاف وتكريم النشء من 7-18 عاماً، من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.