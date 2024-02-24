فِرَق تطوعية وفعاليات منوعة.. "تعليم شقراء" يشارك في الاحتفال بيوم التأسيس

وفي التفاصيل، بادرت إدارة تعليم شقراء منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال بيوم التأسيس؛ حيث قامت بإعداد فقرات حفل محافظة شقراء والإشراف عليه، وتنفيذ أوبريت إنشادي بهذه المناسبة من قِبَل قسم النشاط الطلابي، إضافة إلى مشاركة فريقها التطوعي في تنظيم الحفل في قاعة المؤتمرات، كما قامت بالتغطية الإعلامية للحفل وفعالياته.