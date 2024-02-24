فِرَق تطوعية وفعاليات منوعة.. "تعليم شقراء" يشارك في الاحتفال بيوم التأسيس

شارك تعليم شقراء في احتفالات يوم التأسيس في محافظة شقراء ومحافظة مرات، بعدد من الفعاليات والبرامج من خلال الفِرَق التطوعية والإعلامية وأنشطة الطلاب والطالبات.
وفي التفاصيل، بادرت إدارة تعليم شقراء منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال بيوم التأسيس؛ حيث قامت بإعداد فقرات حفل محافظة شقراء والإشراف عليه، وتنفيذ أوبريت إنشادي بهذه المناسبة من قِبَل قسم النشاط الطلابي، إضافة إلى مشاركة فريقها التطوعي في تنظيم الحفل في قاعة المؤتمرات، كما قامت بالتغطية الإعلامية للحفل وفعالياته.
وتَضمنت مبادرات الإدارة في الاحتفال بيوم التأسيس، مشاركة فريقها التطوعي، والإعلامي في تنظيم الفعاليات والبرامج التي نفذتها لجنة الاحتفالات بالمحافظة أمام قصر السبيعي، والتي تخللها عروض الخيل والعرضة السعودية.
وفي نفس الصدد، شاركت إدارة التعليم في احتفالات محافظة مرات بيوم التأسيس، بعدد من اللوحات الفنية، من إعداد طلاب وطالبات المدارس وبإشراف قسم النشاط الطلابي، كما شارك فريق الإدارة التطوعي في تنظيم الفعاليات.