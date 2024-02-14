بالشراكة مع "ملكية العلا".. إطلاق برنامج النمر العربي للابتعاث

ويهدف البرنامج إلى إيجاد جيل معرفي من أبناء وبنات العلا، يسهم في تحقيق رسالة الصندوق لتأمين مستقبل مزدهر للنمر العربي وتحقيق التوازن الطبيعي، ويضم البرنامج 50 بعثة دراسية لتزويد الجيل المقبل من دعاة الحفاظ على البيئة بالمهارات والمعرفة العملية التي يحتاجون إليها لحماية مستقبل النمر العربي المهدّد بالانقراض بشكلٍ حرج، ويأتي إطلاق برنامج النمر العربي للابتعاث بعد أول يوم عالمي للنمر العربي معترفًا به من قِبل الأمم المتحدة، الذي اُحتفل به رسميًا في 10 فبراير.