"محاربة السموم" تتواصل.. ضبط مروج حشيش بالشرقية وإحباط تهريب 380 كجم "قات" بجازان

تتواصل جهود الجهات الأمنية المختلفة في إحباط ومنع تهريب المخدرات بكل أشكالها، حيث قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب (380) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.