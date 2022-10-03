سقط تعلق المنجمين.. "المسند": لا علاقة للحياة على الأرض إلا بالشمس والقمر!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على تويتر"، يقول: "أما بقية الكواكب، فضلاً عن النجوم، فهي بعيدة جداً جداً، وليس لها أثر في الحياة على وجه الأرض.. وبهذا يسقط تعلق المنجمين بتلك الأجرام".