محليات
سقط تعلق المنجمين.. "المسند": لا علاقة للحياة على الأرض إلا بالشمس والقمر!
نفى العلاقة مع الأجرام السماوية وقال: بقية الكواكب فضلاً عن النجوم بعيدة جداً
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إنه لا توجد علاقة بين الحياة على كوكب الأرض وبين بقية الأجرام السماوية البتة عدا الشمس والقمر فقط.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على تويتر"، يقول: "أما بقية الكواكب، فضلاً عن النجوم، فهي بعيدة جداً جداً، وليس لها أثر في الحياة على وجه الأرض.. وبهذا يسقط تعلق المنجمين بتلك الأجرام".