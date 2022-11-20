خبير أفاعٍ ينفي وجود ما يُسمّى "سُبات الأفاعي" في الشتاء ويُحذّر

من جانب آخر، قال الصقور؛ لـ "سرايا" إن الأفاعي التي تظهر خلال ساعات النهار "غير سامّة" ومهدّدة بالقتل من قِبل المواطنين، فيما تخرج الأفاعي السامّة في ساعات النهار الباكر وفي الليل، مؤكداً عدم وجود علاقة ما بين حجم وطول الثعبان وخطورته.