خبير أفاعٍ ينفي وجود ما يُسمّى "سُبات الأفاعي" في الشتاء ويُحذّر

نفى خبير الأفاعي ياسين الصقور؛ عبر وكالة الأنباء "سرايا"، وجود ما يُسمى "سبات الأفاعي" خلال فصل الشتاء، وهو معتقد خاطئ وسائد منذ زمن.
ووضح الصقور؛ أن الأفاعي تكون في حالة خمول وقلة حركة في الاجواء الباردة إلا أنها مستعدة للهجوم ولدغ أيّ شخص يقترب منها.
وأشار إلى أن بعضهم يقوم بالتقاط الأفعى الساكنة وإمساكها في الأجواء الباردة ظناً منهم بأنها ميتة، والواقع عكس ذلك تماماً.
وحذّر عبر "سرايا"، من الانتشار الكثيف للأفاعي في المناطق الدافئة أو الرطبة خلال الأجواء الباردة، داعياً إلى عدم الاستهانة بالأفاعي صغيرة الحجم، إذ إنها تخرج سموماً قاتلة.
وأشار إلى أنها قد تُوجد في المنازل والمزارع والمباني المهجورة والأحواض الزراعية.
من جانب آخر، قال الصقور؛ لـ "سرايا" إن الأفاعي التي تظهر خلال ساعات النهار "غير سامّة" ومهدّدة بالقتل من قِبل المواطنين، فيما تخرج الأفاعي السامّة في ساعات النهار الباكر وفي الليل، مؤكداً عدم وجود علاقة ما بين حجم وطول الثعبان وخطورته.