في 12 منطقة بالمملكة.. "إنفاذ" يشرف على 51 مزادًا لبيع 486 عقارًا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 51 مزادًا علنيًّا، ابتداءً من الـ1 وحتى الـ19 من شهر فبراير 2024م؛ حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا، في 12 منطقة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارًا، و12 مزادًا لعرض 111 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادان في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيهما 9 عقارات، إضافة إلى مزادين لعرض 46 عقارًا بمنطقة جازان، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزاد بعسير يعرض من خلاله 9 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.