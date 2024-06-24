أبرزها استغلال السلطة.. "التجارة": 8 مخالفات وجرائم قد يقع فيها "رئيس مجلس الإدارة"

وأضافت "التجارة"، أن منع المساهمين أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، تعد مخالفة منصوصاً عليها في نظام الشركات الجديد، إلى جانب تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، وإظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ يخالف الحقيقة، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمحاباة شخصٍ أو شركة أخرى.