أبرزها استغلال السلطة.. "التجارة": 8 مخالفات وجرائم قد يقع فيها "رئيس مجلس الإدارة"

أوضحت وزارة التجارة، المخالفات والجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد، التي قد يقع فيها "رئيس مجلس الإدارة".
وأكّدت الوزارة أن المخالفات تشمل عدم إيداع نسخة من الأوراق المالية لدى منصة قوائم خلال المدة النظامية، وعدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية، إضافة إلى عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدّد المحدّدة نظاماً.
وأضافت "التجارة"، أن منع المساهمين أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، تعد مخالفة منصوصاً عليها في نظام الشركات الجديد، إلى جانب تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، وإظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ يخالف الحقيقة، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمحاباة شخصٍ أو شركة أخرى.