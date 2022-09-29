"اتصالات" جدة تعقد لقاءً لتوفير 150 فرصة وظيفية

عقدت ⁧‫كلية الاتصالات⁩ والإلكترونيات بجدة ممثلة في وكالة الكلية لشؤون المتدربين، بالتنسيق مع مكتب التنسيق الوظيفي، اليوم الخميس، لقاءً لتوفير 150 فرصة وظيفية في مقر الكلية على مدى يومين.