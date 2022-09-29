"اتصالات" جدة تعقد لقاءً لتوفير 150 فرصة وظيفية

عقدت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة ممثلة في وكالة الكلية لشؤون المتدربين، بالتنسيق مع مكتب التنسيق الوظيفي، اليوم الخميس، لقاءً لتوفير 150 فرصة وظيفية في مقر الكلية على مدى يومين.
عقد اللقاء بالتعاون مع شركة آفاق الأعمال الخليجية لتوظيف خريجي الكلية في تخصصات الاتصالات وشبكات الحاسب لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس.
وقال وكيل الكلية للتدريب المهندس محمد بن إبراهيم صباغ: إن الكلية تسعى دائمًا وأبدًا لتوفير فرص وظيفية لخريجيها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لخدمة أبناء الوطن.
وكذا المساهمة في بناء الوطن وسدّ احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة للتوظيف.
وأشار "صباغ" إلى أن خريجي الكلية، والحمد لله، لديهم مهارات عالية المستوى في تخصصاتهم التدريبية وفق معايير وجودة التدريب المعتمدة بمقاييس عالمية؛ مما يجعلهم أكثر طلبًا في سوق العمل.