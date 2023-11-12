توقيع عقد البنية التحتية لضاحية مروج جدة بـ"950" مليون ريال

وتهدف "شركة ضاحية مروج جدة المحدودة" من خلال إطلاق المشروع، إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكلٍ عام، وفي مدينة جدة على وجه الخصوص، كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، والذي سيصنع وجهًا جديدًا لشرق محافظة جدة، ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات في التطوير العقاري، كما يساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي يتمتّع بجودة الحياة، ويتضمّن مشاريع تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للمنطقة.