وجبات إفطار للجيران.. "عادات أهل الباحة في رمضان".. بهجة وفوانيس وروحانيات

من جانبه، أفاد المواطن خالد بن عبدالله الدوسي، بأن الأهالي يحرصون على إخراج زكاة الفطر قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ مشيرًا إلى أن من العادات التي يحرص عليها الأهالي في يوم العيد اصطحاب الأبناء إلى مصلى العيد وأداء الصلاة مع الأقارب والجيران والأهالي؛ حيث يتبادل الجميع التهاني بالعيد السعيد، إلى جانب زيارة البيوت وتناول وجبة الإفطار صباح يوم العيد؛ فضلًا عن زيارة كبار السن من الأهالي ومعايدتهم والاطمئنان على صحتهم.