بالصور.. وفد اللجنة الوزارية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين كاردن وعدداً من أعضاء اللجنة، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.