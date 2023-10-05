بالصور.. مبادرة محمد بن سلمان للخط العربي تجتذب زوار "كتاب الرياض"

فعلى مدار اليوم، يزدحم الجناح بالزوار، لكتابة أسمائهم بأحد أنواع الخط العربي، خط النسخ، أو الخط الديواني، أو الخط الكوفي، أو غيرهم، ولاحظت "سبق" اصطفاف أسر بكاملها، أمام الخطاطين للظفر بفرصة كتابة أسمائهم بأحد خطوط الخط العربي.