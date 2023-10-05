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بالصور.. مبادرة محمد بن سلمان للخط العربي تجتذب زوار "كتاب الرياض"
يقدم الجناح دورات مجانية لتعليم الخطوط
موجة من زوار معرض الرياض للكتاب بعد موجة، ومجموعة تعقب مجموعة، في التوافد على جناح "مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي" في المعرض للاستمتاع والاستفادة من فعّاليات الخط العربي التي يقدمها.
فعلى مدار اليوم، يزدحم الجناح بالزوار، لكتابة أسمائهم بأحد أنواع الخط العربي، خط النسخ، أو الخط الديواني، أو الخط الكوفي، أو غيرهم، ولاحظت "سبق" اصطفاف أسر بكاملها، أمام الخطاطين للظفر بفرصة كتابة أسمائهم بأحد خطوط الخط العربي.
ويقدم الجناح خلال اليوم أكثر من دورة تدريبية مجانية لزوار معرض الرياض للكتاب للتدرب على كتابة أنواع الخط العربي، سواء على الورق أم على الآيباد، وتجتذب الدورات أعداداً كبيرة من زوار المعرض، لاسيما أن مدة الدورة لا تزيد عن 15 دقيقة.